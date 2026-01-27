The Telegraph: Франция против закупки британских ракет Storm Shadow Украиной
Франция выступает против закупки Украиной британских ракет Storm Shadow на выделенный Европейским союзом (ЕС) кредит на сумму 90 млрд евро, пишет газета The Telegraph.
Издание со ссылкой на данные украинских военных пишет, что Киеву необходимо вооружение, произведенное вне ЕС, на сумму 24 млрд евро. В их числе американские зенитные ракетные комплекты Patriot, а также дальнобойные ракеты, которые страны Европы вряд ли смогут поставить Украине. В коалиции из 11 стран ЕС считают, что Великобритания сможет их выручить в этом вопросе, передав свои Storm Shadow.
Согласно материалу, в рамках пакета помощи при закупке вооружений приоритет должен отдаваться европейским компаниям. Коалиция поддержала предложение упростить правила и разрешить Киеву закупать оружие и у Великобритании. В Париже напортив настаивают, чтобы компании из ЕС все же были на первом месте. Один из дипломатов назвал Францию оппонентом этих предложений.
27 января генсек НАТО Марк Рютте заявил, что без вооружений из США Украина не сможет удержаться в борьбе с Россией. Он призвал Европу обеспечить гибкость относительно выделенных Киеву средств в рамках пакета на 90 млрд евро и не ограничивать его условиями «покупать только в Евросоюзе».
19 декабря 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Евросоюза условились о предоставлении Киеву 90 млрд евро кредита на 2026–2027 гг. 14 января фон дер Ляйен заявила, что кредит Украине в размере 90 млрд евро будет распределен следующим образом: 60 млрд направят на военные закупки и 30 млрд – на поддержку бюджета.