The Telegraph: Франция против закупки британских ракет Storm Shadow Украиной

Издание со ссылкой на данные украинских военных пишет, что Киеву необходимо вооружение, произведенное вне ЕС, на сумму 24 млрд евро. В их числе американские зенитные ракетные комплекты Patriot, а также дальнобойные ракеты, которые страны Европы вряд ли смогут поставить Украине. В коалиции из 11 стран ЕС считают, что Великобритания сможет их выручить в этом вопросе, передав свои Storm Shadow.