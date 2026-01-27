NYT: американская разведка сообщает о кризисе власти в Иране

Параллельно с наращиванием сил США передали иракским властям жесткое послание: в случае обострения напряженности с Ираном, если шиитские ополченцы в Ираке откроют огонь по американским базам или войскам, Соединенные Штаты ответят прямым ударом по ним. Это заявление было сделано в ходе консультаций с Багдадом на фоне опасений, что конфликт с Ираном может спровоцировать атаки проиранских формирований на американские объекты в Ираке.