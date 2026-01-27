NYT: американская разведка сообщает о кризисе власти в Иране
Президент США Дональд Трамп получил разведывательные отчеты, указывающие на то, что власть иранского правительства находится в наиболее слабом положении со времен революции 1979 г. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Согласно документам, протесты, вспыхнувшие в декабре 2025 г., потрясли даже традиционные регионы, которые поддерживали верховного лидера Али Хаменеи, а экономика страны переживает «исторический спад». Жесткие меры подавления протестов еще больше оттолкнули население, при этом у Тегерана практически не осталось ресурсов для смягчения финансовых трудностей граждан.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп регулярно получает доклады по Ирану и «продолжает внимательно следить за ситуацией». Администрация расколота в оценке целесообразности военного удара. Часть советников выступает против «символических» атак, тогда как другая часть, включая сенатора Линдси Грэма, видит возможность добиться смены режима.
Трамп, ранее угрожавший ударами в ответ на репрессии, после отмены Тегераном одной из запланированных казней протестующих отложил немедленные действия. На него также повлияла просьба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Параллельно с наращиванием сил США передали иракским властям жесткое послание: в случае обострения напряженности с Ираном, если шиитские ополченцы в Ираке откроют огонь по американским базам или войскам, Соединенные Штаты ответят прямым ударом по ним. Это заявление было сделано в ходе консультаций с Багдадом на фоне опасений, что конфликт с Ираном может спровоцировать атаки проиранских формирований на американские объекты в Ираке.
Авианосец Abraham Lincoln с тремя кораблями-носителями Tomahawk вошел в зону ответственности Центрального командования в Индийском океане. В регион также переброшены дополнительные истребители F-15E и системы ПРО Patriot и THAAD. Дальние бомбардировщики в США приведены в повышенную готовность. Командующий Центральным командованием адмирал Брэд Купер посетил Сирию, Ирак и Израиль для консультаций с союзниками.
27 января Трамп заявил, что США направили к Ирану военные силы в большем количестве, чем в Венесуэлу. Трамп не стал обсуждать варианты, представленные ему его командой по национальной безопасности. Вместе с тем он дал понять, что одним из выходов остается дипломатия.