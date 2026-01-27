Дмитриев: вывод войск из Донбасса приведет к миру на Украине

Таким образом он отреагировал на публикацию корреспондента Financial Times (FT) Кристофера Миллера о гарантиях безопасности для Украины. Журналист в комментариях заявил, что к миру приведет «вывод российских войск» из Донбасса. Дмитриев в ответ обвинил Миллера в продвижении «ложных британских нарративов, которые откладывают мир».