Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев: вывод войск из Донбасса приведет к миру на Украине

Ведомости

Вывод войск из Донбасса приведет к миру на Украине. С такой позицией выступил спецпредставитель президент РФ Кирилл Дмитриев.

«Отвод войск из Донбасса – путь к миру для Украины», – написал он в X.

Таким образом он отреагировал на публикацию корреспондента Financial Times (FT) Кристофера Миллера о гарантиях безопасности для Украины. Журналист в комментариях заявил, что к миру приведет «вывод российских войск» из Донбасса. Дмитриев в ответ обвинил Миллера в продвижении «ложных британских нарративов, которые откладывают мир».

27 января FT со ссылкой на источники сообщила, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения, которое будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева.

Белый дом опроверг публикацию FT, назвав информацию недостоверной. Заместитель пресс-секретаря администрации Анна Келли заявила, что Financial Times «позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс», который, по ее словам, находится в хорошем состоянии после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её