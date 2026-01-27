Дмитриев: вывод войск из Донбасса приведет к миру на Украине
Вывод войск из Донбасса приведет к миру на Украине. С такой позицией выступил спецпредставитель президент РФ Кирилл Дмитриев.
«Отвод войск из Донбасса – путь к миру для Украины», – написал он в X.
Таким образом он отреагировал на публикацию корреспондента Financial Times (FT) Кристофера Миллера о гарантиях безопасности для Украины. Журналист в комментариях заявил, что к миру приведет «вывод российских войск» из Донбасса. Дмитриев в ответ обвинил Миллера в продвижении «ложных британских нарративов, которые откладывают мир».
27 января FT со ссылкой на источники сообщила, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения, которое будет предусматривать территориальные уступки со стороны Киева.
Белый дом опроверг публикацию FT, назвав информацию недостоверной. Заместитель пресс-секретаря администрации Анна Келли заявила, что Financial Times «позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы подорвать мирный процесс», который, по ее словам, находится в хорошем состоянии после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби.