Фицо: Словакия подаст в суд ЕС на запрет российского газа

Фицо отметил, что запрет на импорт российского газа должен вступить в силу в ноябре 2027 г., а конфликт на Украине к тому моменту может завершиться и «мы все придем в себя». Премьер убежден, что после окончания российско-украинского конфликта «все сломают себе ноги», чтобы поехать в Россию на переговоры по поставкам ресурсов.