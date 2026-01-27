Газета
Главная / Политика /

Фицо: Словакия подаст в суд ЕС на запрет российского газа

Оспорить ограничение на импорт ресурса собирается и Венгрия
Ведомости

Словакия и Венгрия подадут два отдельных иска против запрета на импорт российского газа и будут координировать свои действия. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

«Совместный иск подать невозможно, каждая страна подаст иск самостоятельно», – сказал он (цитата по Dennik N).

Фицо отметил, что запрет на импорт российского газа должен вступить в силу в ноябре 2027 г., а конфликт на Украине к тому моменту может завершиться и «мы все придем в себя». Премьер убежден, что после окончания российско-украинского конфликта «все сломают себе ноги», чтобы поехать в Россию на переговоры по поставкам ресурсов.

ЕС ввел штраф в 2,5 млн евро для физлиц за покупку российского газа

Бизнес / ТЭК

26 января Венгрия объявила, что подаст иск в Суд ЕС с требованием отменить решение Совета ЕС о поэтапном запрете поставок российского газа. 

Глава МИД Венгрии назвал решение о запрете «результатом масштабного юридического мошенничества». По словам министра, для введения подобных энергетических ограничений, носящих санкционный характер, требовалось единогласное одобрение всех 27 стран-членов, но Еврокомиссия утвердила его большинством голосов, представив как вопрос торговой политики.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа. Импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.

