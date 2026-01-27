США могут столкнуться с частичным шатдауном уже в конце недели
В США с 1 февраля может начаться частичная приостановка работы правительства. Причиной стала тупиковая ситуация в конгрессе по поводу пакета финансирования, который включает бюджет министерства внутренней безопасности (МВБ). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Для предотвращения шатдауна сенат должен до полуночи 30 января принять шесть оставшихся годовых законопроектов об ассигнованиях на общую сумму около $1,3 трлн, которые обеспечат работу ключевых ведомств до сентября. Однако демократы в сенате заявили, что не поддержат пакет без внесения существенных изменений в раздел, касающийся МВБ, и требуют отделить его финансирование от остальных законопроектов.
Требования демократов связаны с недавним инцидентом в Миннеаполисе, где агент погранично-таможенной службы застрелил мужчину. Они настаивают на введении новых ограничений для иммиграционных служб, усилении надзора и обязательном использовании нательных камер. Республиканцы пока не соглашаются на разделение пакета.
Если компромисс не будет достигнут, в режим приостановки работы перейдут МВБ, Пентагон и ряд других агентств. Это означает, что сотни тысяч федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, при этом критически важные службы (управление воздушным движением, пограничный контроль) продолжат функционировать. Влияние на сезон подачи налоговых деклараций пока неясно, хотя налоговая служба может использовать резервные средства.
Шатдаун может не случиться, если обе стороны договорятся в ближайшие дни, но для этого палате представителей, находящейся сейчас на каникулах, придется срочно вернуться в Вашингтон.
25 января лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер пригрозил блокировкой бюджета из-за действий министерства внутренней безопасности.
В тот же день стало известно об убийстве 37-летнего американца Алекса Претти. По версии МВБ, Претти «с оружием в руках» мешал агентам иммиграционной и таможенной полиции США во время операции по задержанию «нелегального иностранца». Очевидцы заявляли, что он снимал происходящее на телефон, был повален на землю и убит выстрелами в спину. Это доказывают видеозаписи, снятые во время инцидента.