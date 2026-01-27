США могут столкнуться с частичным шатдауном уже в конце недели

В тот же день стало известно об убийстве 37-летнего американца Алекса Претти. По версии МВБ, Претти «с оружием в руках» мешал агентам иммиграционной и таможенной полиции США во время операции по задержанию «нелегального иностранца». Очевидцы заявляли, что он снимал происходящее на телефон, был повален на землю и убит выстрелами в спину. Это доказывают видеозаписи, снятые во время инцидента.