Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Украины рассказал о двух мирных соглашениях

Одно Вашингтон подпишет с Киевом, другое – с Москвой
Ведомости

Россия, Украина и США заключат два соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, передает интернет-издание «Страна». 

Он пояснил, что украинская сторона подпишет с США 20-пунктный мирный план, и отдельно Вашингтон подпишет документ с Москвой. Сибига добавил, что Евросоюз не поставит свою подпись в соглашениях. 

Президент США Дональд Трамп 21 января отмечал, что стороны конфликта близки к моменту подписания мирного соглашения российским и украинским лидерами, подчеркнув заинтересованность Москвы и Киева в достижении договоренности.

Конфликт на Украине может завершиться уже к 24 августа – дню независимости страны, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. По мнению Келлога, ближайшие месяцы станут критическими. Он отметил, что президент России Владимир Путин, возможно, ищет дипломатического выхода из конфликта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте