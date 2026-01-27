МИД Украины рассказал о двух мирных соглашениях

МИД Украины рассказал о двух мирных соглашенияхОдно Вашингтон подпишет с Киевом, другое – с Москвой
Россия, Украина и США заключат два соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, передает интернет-издание «Страна».
Он пояснил, что украинская сторона подпишет с США 20-пунктный мирный план, и отдельно Вашингтон подпишет документ с Москвой. Сибига добавил, что Евросоюз не поставит свою подпись в соглашениях.
Президент США Дональд Трамп 21 января отмечал, что стороны конфликта близки к моменту подписания мирного соглашения российским и украинским лидерами, подчеркнув заинтересованность Москвы и Киева в достижении договоренности.
Конфликт на Украине может завершиться уже к 24 августа – дню независимости страны, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. По мнению Келлога, ближайшие месяцы станут критическими. Он отметил, что президент России Владимир Путин, возможно, ищет дипломатического выхода из конфликта.