Фицо предсказал завершение конфликта на Украине к 1 ноября 2027 года
Украинский конфликт может завершиться к 1 ноября 2027 г. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова передает издание Hlavné Správy.
По мнению Фицо, после завершения конфликта «все будут спешить в Россию для ведения бизнеса». Премьер-министр также отметил, что после окончания боевых действий «все придут в себя».
Он подчеркнул, что полный разрыв с российской энергетикой является «самоубийством». Фицо добавил, что это мнение разделяют не только он сам, но и немецкие экономисты и политики, а также представители других стран Европейского союза.
Фицо назвал дату 1 ноября 2027 г. в контексте запрета на импорт российского газа, введенного Евросоветом.
Совет Европейского союза официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа 26 января. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Запрет будет вводиться поэтапно, и для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
Конфликт на Украине может завершиться уже к 24 августа – дню независимости страны, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. По мнению Келлога, ближайшие месяцы станут критическими. Он отметил, что президент России Владимир Путин, возможно, ищет дипломатического выхода из конфликта.