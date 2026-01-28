Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Фицо предсказал завершение конфликта на Украине к 1 ноября 2027 года

Ведомости

Украинский конфликт может завершиться к 1 ноября 2027 г. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова передает издание Hlavné Správy.

По мнению Фицо, после завершения конфликта «все будут спешить в Россию для ведения бизнеса». Премьер-министр также отметил, что после окончания боевых действий «все придут в себя». 

Он подчеркнул, что полный разрыв с российской энергетикой является «самоубийством». Фицо добавил, что это мнение разделяют не только он сам, но и немецкие экономисты и политики, а также представители других стран Европейского союза.

Келлог предсказал мир на Украине к осени

Политика / Международные отношения

Фицо назвал дату 1 ноября 2027 г. в контексте запрета на импорт российского газа, введенного Евросоветом. 

Совет Европейского союза официально утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа 26 января. Согласно документу, импорт российского СПГ будет полностью запрещен с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г. Запрет будет вводиться поэтапно, и для действующих контрактов предусмотрен переходный период.

Конфликт на Украине может завершиться уже к 24 августа – дню независимости страны, заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог. По мнению Келлога, ближайшие месяцы станут критическими. Он отметил, что президент России Владимир Путин, возможно, ищет дипломатического выхода из конфликта.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь