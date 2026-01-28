Рубио встретится с Мачадо 28 января
Госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Мачадо. Переговоры состоятся в госдепартаменте, следует из расписания Рубио.
Встреча пройдет в 13:00 (21:00 мск).
3 января американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым»