Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио встретится с Мачадо 28 января

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции Марией Мачадо. Переговоры состоятся в госдепартаменте, следует из расписания Рубио.

Встреча пройдет в 13:00 (21:00 мск).

15 января встречу с Мачадо провел президент США Дональд Трамп. Лидер оппозиции в Венесуэле вручила ему свою медаль Нобелевской премии мира. 20 января американский лидер похвалил Мачадо и заявил, что с радостью бы привлек ее к разрешению ситуации с Венесуэлой.

3 января американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым»

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте