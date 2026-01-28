Politico: здоровье Трампа становится все более обсуждаемой темой в ЕС

Politico: здоровье Трампа становится все более обсуждаемой темой в ЕСPolitico: Фицо был обеспокоен психическим состоянием Трампа
Европейские чиновники все чаще обсуждают состояние здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных дипломатов из ЕС.
«Опасения по поводу здоровья президента США стремительно становятся предметом обсуждения на всех уровнях», – заявил изданию неназванный европейский чиновник.
По данным Politico, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с Трампом во Флориде якобы выражал обеспокоенность его психическим состоянием в разговорах с другими европейскими лидерами. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала эту информацию фейком и заявила, что встреча в Мар-а-Лаго «прошла в позитивном и продуктивном ключе».
Другой источник издания отметил, что даже без слов Фицо у европейских лидеров и высокопоставленных чиновников растет тревога из-за «непредсказуемости» американского президента.
7 октября Трамп заявлял в интервью Newsmax, что чувствует себя «так же и даже лучше, чем 30 лет назад». В 2025 г. ему исполнилось 79 лет. В начале августа сообщалось, что журналисты заметили синяк на тыльной стороне его правой руки. Личный врач президента Шон Барбабелла тогда объяснил, что это связано с частыми рукопожатиями и приемом аспирина.