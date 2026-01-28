США освободили россиян с захваченного танкера Marinera

США освободили россиян с захваченного танкера MarineraПо словам Захаровой, они уже находятся на пути в Россию
Два члена экипажа захваченного танкера Marinera освобождены и находятся в пути в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», – сказал она в разговоре с ТАСС.
Американские военные захватили танкер Marinera 7 января в Северной Атлантике, обвинив его в нарушении санкций. Судно имело временное разрешение на плавание под российским флагом. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт говорила, что экипаж могут привлечь к уголовной ответственности. В МИД России называли захват серьезным нарушением норм морского права.
9 января Захаорва заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении россиян в ответ на обращение Москвы. «Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», – сказала тогда Захарова.
24 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что несмотря на данное обещание, США так и не освободили моряков.