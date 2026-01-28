Газета
Главная / Политика /

США освободили россиян с захваченного танкера Marinera

По словам Захаровой, они уже находятся на пути в Россию
Ведомости

Два члена экипажа захваченного танкера Marinera освобождены и находятся в пути в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Два российских моряка отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию», – сказал она в разговоре с ТАСС.

Американские военные захватили танкер Marinera 7 января в Северной Атлантике, обвинив его в нарушении санкций. Судно имело временное разрешение на плавание под российским флагом. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт говорила, что экипаж могут привлечь к уголовной ответственности. В МИД России называли захват серьезным нарушением норм морского права.

9 января Захаорва заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении россиян в ответ на обращение Москвы. «Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», – сказала тогда Захарова.

24 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что несмотря на данное обещание, США так и не освободили моряков.

