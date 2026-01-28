США освободили россиян с захваченного танкера Marinera

Американские военные захватили танкер Marinera 7 января в Северной Атлантике, обвинив его в нарушении санкций. Судно имело временное разрешение на плавание под российским флагом. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт говорила, что экипаж могут привлечь к уголовной ответственности. В МИД России называли захват серьезным нарушением норм морского права.