Рябков: США еще не выполнили обещание освободить россиян из экипажа Marinera
США еще не выполнили обещание освободить двух российских моряков из экипажа нефтяного танкера Marinera, который был захвачен в Северной Атлантике. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
По его словам, ясности в этом вопросе до сих пор нет.
США захватили Marinera 7 января. На момент операции судно шло под российским флагом. Вашингтон заявил, что танкер задержан за нарушение американских санкций, а его экипаж могут привлечь к уголовной ответственности.
МИД России отмечал, что Marinera находилась в международных водах и ее захват является нарушением морского права. В ведомстве выразили серьезную обеспокоенность вооруженной акцией американских сил против судна. Москва призвала Вашингтон вернуться к соблюдению норм международного права и прекратить незаконные действия в отношении танкера.
20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что, несмотря на обещание, Вашингтон не освободил двух россиян из экипажа Marinera. Он уточнил, что Россия попросила США освободить своих граждан сразу после появления данных о захвате танкера. Американская сторона, в свою очередь, заверила в том, что решение об освобождении россиян уже принято на высшем уровне.