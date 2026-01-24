Рябков: США еще не выполнили обещание освободить россиян из экипажа Marinera

20 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что, несмотря на обещание, Вашингтон не освободил двух россиян из экипажа Marinera. Он уточнил, что Россия попросила США освободить своих граждан сразу после появления данных о захвате танкера. Американская сторона, в свою очередь, заверила в том, что решение об освобождении россиян уже принято на высшем уровне.