США так и не освободили двух россиян из экипажа захваченного танкера Marinera
Несмотря на данное обещание, американская сторона до сих пор не освободила двух россиян из экипажа нефтяного танкера Marinera, захваченного в Северной Атлантике. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
По его словам, Москва обратилась к Вашингтону с просьбой освободить российских граждан сразу после поступления информации о захвате танкера. США, в свою очередь, заверили российскую сторону в том, что решение об освобождении россиян уже было принято на высшем уровне.
«К сожалению, последующие дни показали, что это решение не выполняется. <...> Вообще вот эта история с захватом танкеров, нарушение норм международного права в открытом море по подозрениям, которые не вписываются в перечень критериев для задержания судов <...> вызывает озабоченность», – добавил министр.
Американские военные захватили танкер Marinera 7 января. На момент операции он шел под российским флагом. Вашингтон заявил, что судно задержано за нарушение американских санкций, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности.
В российском МИДе в связи с этим отметили, что Marinera находилась в международных водах и ее захват является нарушением морского права. Россия призвала США вернуться к соблюдению норм международного права и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера. В ведомстве предупреждали, что инцидент с Marinera может усилить военно-политическую напряженность в Евро-Атлантическом регионе и снизить порог применения силы против мирного судоходства.