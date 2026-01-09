Газета
Трамп заявил о разгрузке нефти с захваченного американцами танкера Marinera

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с захваченного американскими силами танкера Marinera уже начали разгружать топливо. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Нефть сейчас разгружают», – сказал Трамп. Он уточнил, что решение о захвате судна для него не было трудным.

При этом он отказался отвечать на вопрос, контактировал ли с президентом России Владимиром Путиным после этих событий. «Я не хочу говорить этого», — подчеркнул американский лидер.

Как зарубежные СМИ оценили захват США танкера Marinera

Политика / Международные новости

7 января в Северной Атлантике американские военные захватили нефтяной танкер Marinera, который на момент операции шел под российским флагом. Вашингтон заявил, что судно задержано за нарушение американских санкций, а его экипаж может быть привлечен к уголовной ответственности.

В российском МИДе отмечали, что «Маринера» находилась в международных водах и ее захват является нарушением морского права. Россия призвала США вернуться к соблюдению норм международного права и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера. В ведомстве предупреждали, что инцидент с Marinera может усилить военно-политическую напряженность в Евро-Атлантическом регионе и снизить порог применения силы против мирного судоходства.

