Трамп заявил о разгрузке нефти с захваченного американцами танкера Marinera

В российском МИДе отмечали, что «Маринера» находилась в международных водах и ее захват является нарушением морского права. Россия призвала США вернуться к соблюдению норм международного права и немедленно прекратить незаконные действия в отношении нефтяного танкера. В ведомстве предупреждали, что инцидент с Marinera может усилить военно-политическую напряженность в Евро-Атлантическом регионе и снизить порог применения силы против мирного судоходства.