Рубио: США пытались убедить Мадуро добровольно уйти в отставку
Вашингтон неоднократно пытался убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти с поста добровольно, но «с этим человеком невозможно было заключить сделку», поскольку венесуэльский лидер нарушал договоренности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Трансляцию проводит Associated Press.
«Все, чего он хотел, – это тянуть время и выиграть три года, пока не появится новая администрация, которую он считал более благоприятной для себя», — заявил он.
По мнению американского госсекретаря, без отставки Мадуро не были бы достигнуты освобождение политзаключенных, переход к законной работе нефтяной отрасли и снижение влияния Ирана, России и Китая.
3 января американские силы захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым»
Родригес 26 января призвала сосредоточиться на внутреннем диалоге и отказаться от внешнего влияния при решении политического кризиса. «Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», – заявила она, подчеркнув, что суверенитет страны возможен только при национальном единстве.