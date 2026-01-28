Мерц: власти Ирана доживают свои «последние дни»

Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что большая флотилия, возглавляемая авианосцем Abraham Lincoln, направляется к Ирану. Он призвал Тегеран как можно скорее сесть за стол переговоров и отметил, что время имеет значение. Трамп пригрозил, что если со стороны Ирана не будет реакции, то атака будет намного хуже операции «Полуночный молот» в июне 2025 г., во время которой были атакованы три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.