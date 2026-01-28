Мерц: власти Ирана доживают свои «последние дни»
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дни иранского правительства сочтены, после того как президент США Дональд Трамп вновь пригрозил вмешаться в ситуацию из-за подавления протестов в стране. Его слова передает The Times of Israel.
«Режим, который может удерживать власть только с помощью жестокого насилия и террора в отношении собственного населения, доживает свои последние дни», – заявил Мерц.
Он добавил, что у нынешнего правительства Ирана якобы нет законных оснований управлять страной.
Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что большая флотилия, возглавляемая авианосцем Abraham Lincoln, направляется к Ирану. Он призвал Тегеран как можно скорее сесть за стол переговоров и отметил, что время имеет значение. Трамп пригрозил, что если со стороны Ирана не будет реакции, то атака будет намного хуже операции «Полуночный молот» в июне 2025 г., во время которой были атакованы три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Представительство Ирана при ООН сообщило, что республика готова к диалогу с США. При этом в сообщении говорится, что при давлении со стороны Штатов Тегеран будет защищаться и ответит так, как никогда раньше.