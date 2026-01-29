Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мерц исключил вступление Украины в ЕС к началу 2027 года

Ведомости

Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 г., заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает журнал Stern.

«Вступление Украины 1 января 2027 г. исключено. Этого не произойдет. <...> Эти процессы обычно длятся несколько лет», – объяснил немецкий лидер.

При этом Мерц подчеркнул, что Киев должен иметь перспективу членства в объединении. Он назвал процесс присоединения «долгосрочным».

27 января президент Украины Владимир Зеленский призвал принять страну в Евросоюз в 2027 г. По его мнению, такое решение будет гарантией безопасности не только для Киева, но и для всей Европы.

16 января Financial Times сообщала, что Евросоюз рассматривает новые варианты реформы процедуры расширения, например двухуровневую модель членства. Эти меры помогут Украине присоединиться к блоку до полного выполнения всех требований, но с ограниченными правами. По данным издания, инициатива вызвала обеспокоенность среди ряда государств ЕС, где дипломаты опасаются снижения ценности членства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте