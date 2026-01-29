Мерц исключил вступление Украины в ЕС к началу 2027 года
Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 г., заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Его слова передает журнал Stern.
«Вступление Украины 1 января 2027 г. исключено. Этого не произойдет. <...> Эти процессы обычно длятся несколько лет», – объяснил немецкий лидер.
При этом Мерц подчеркнул, что Киев должен иметь перспективу членства в объединении. Он назвал процесс присоединения «долгосрочным».
27 января президент Украины Владимир Зеленский призвал принять страну в Евросоюз в 2027 г. По его мнению, такое решение будет гарантией безопасности не только для Киева, но и для всей Европы.
16 января Financial Times сообщала, что Евросоюз рассматривает новые варианты реформы процедуры расширения, например двухуровневую модель членства. Эти меры помогут Украине присоединиться к блоку до полного выполнения всех требований, но с ограниченными правами. По данным издания, инициатива вызвала обеспокоенность среди ряда государств ЕС, где дипломаты опасаются снижения ценности членства.