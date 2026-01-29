Новый обмен телами погибших между РФ и Украиной состоится 29 января
Россия передала Украине 1003 тела погибших военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей 19 декабря. Россия получила в ответ тела 26 погибших российских солдат.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 декабря сообщил, что в рамках обмена после переговоров в Стамбуле Россия вернула Украине более 11 000 тел военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). В свою очередь украинская сторона передала России 201 тело погибших российских военных. Лавров отметил, что каждая из стран вернула на свою территорию почти 2500 пленных.
Переговоры по обмену телами и пленными между Украиной и Россией состоялись 23 июля в Стамбуле и привели к договоренности о последующих этапах обмена.