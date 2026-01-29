Песков рассказал о доверительных отношениях между Путиным и лидером ОАЭ
У президента РФ Владимира Путина сложился очень доверительный, конструктивный уровень отношений, в том числе личных, с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Это позволяет им обсуждать самые сложные вопросы, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он напомнил, что Заид Аль Нахайян прибудет с официальным визитом в Москву 29 января. В тот же день состоятся российско-арабские переговоры. Путин и арабский лидер продолжат общение в формате официального завтрака.
Сейчас ОАЭ являются главным торговый партнер РФ в арабском мире, подчеркнул Песков. По его словам, у стран за последнее время существенно растет объем взаимного товарооборота. Москва и Абу-Даби развивают отношения практически во всех областях, стороны неоднократно демонстрировали заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества.
Кремль анонсировал встречу Путина и Заида Аль Нахайяна 28 января. Тогда сообщалось, что в ходе рабочей встречи будут обсуждаться российско-эмиратское сотрудничество, ситуация на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.
Предыдущие переговоры лидеры РФ и ОАЭ провели 7 августа 2025 г., в ходе которых обсудили развитие торгово-экономических связей и сотрудничество между суверенным фондом ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Российский президент также обратил внимание на гуманитарные инициативы, включая взаимодействие в области образования и культуры. Кроме того, Путин подчеркнул значимость диалога по вопросам международной безопасности и региональной стабильности. Тогда же стороны подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях.