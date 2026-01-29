Песков рассказал о доверительных отношениях между Путиным и лидером ОАЭ

Предыдущие переговоры лидеры РФ и ОАЭ провели 7 августа 2025 г., в ходе которых обсудили развитие торгово-экономических связей и сотрудничество между суверенным фондом ОАЭ и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Российский президент также обратил внимание на гуманитарные инициативы, включая взаимодействие в области образования и культуры. Кроме того, Путин подчеркнул значимость диалога по вопросам международной безопасности и региональной стабильности. Тогда же стороны подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях.