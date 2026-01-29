Кремль: ФРГ не проявляла попыток занять роль посредника в переговорах по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц 29 января заявил, что Берлин не будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта в качестве посредника. По его словам, основная цель переговоров – достижение соглашения между Москвой и Киевом. «Мы сопровождаем эти переговоры с большой поддержкой и большой надеждой, что они завершатся как можно скорее», – добавил канцлер ФРГ.