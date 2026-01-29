Газета
Кремль: ФРГ не проявляла попыток занять роль посредника в переговорах по Украине

Ведомости

Германия не предпринимала попыток выступить в роли посредника в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет», – добавил он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц 29 января заявил, что Берлин не будет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта в качестве посредника. По его словам, основная цель переговоров – достижение соглашения между Москвой и Киевом. «Мы сопровождаем эти переговоры с большой поддержкой и большой надеждой, что они завершатся как можно скорее», – добавил канцлер ФРГ.

Он также подчеркнул, что на данный момент не видит перспектив для вступления Украины в Европейский союз, и исключил возможность ее членства в 2027 г. При этом Мерц подчеркнул, что Киев должен иметь перспективу членства в объединении. Он назвал процесс присоединения «долгосрочным».

Новость дополняется

