Каллас исключила создание европейской армии в дополнение к НАТО

Создание отдельной европейской армии, которая дублировала бы вооруженные силы НАТО, не рассматривается, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Каллас подчеркнула, что у каждой европейской страны уже есть собственные вооруженные силы, а 23 государства ЕС одновременно являются членами НАТО. В этих условиях, по ее словам, создание еще одной общеевропейской армии представляется нереалистичным.

Комментируя вопрос украинских журналистов о возможном формировании европейской армии, «костяком который были бы ВСУ», Каллас отметила, что военные структуры должны иметь четкую систему командования. «Если мы будем создавать параллельные структуры – это только запутает всю картину», – заявила она (цитата по ТАСС).

28 января Bloomberg сообщал, что Каллас призвала к срочному созданию независимых от США европейских военных сил и рассмотрению возможности формирования армии ЕС. Она заявила, что вера в американские гарантии безопасности поколеблена.

Читайте также:В ЕС предложили ввести должность президента Европы
