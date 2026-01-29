Каллас исключила создание европейской армии в дополнение к НАТО

Комментируя вопрос украинских журналистов о возможном формировании европейской армии, «костяком который были бы ВСУ», Каллас отметила, что военные структуры должны иметь четкую систему командования. «Если мы будем создавать параллельные структуры – это только запутает всю картину», – заявила она (цитата по ТАСС).