Каллас призвала к созданию независимой армии ЕС на фоне угроз США

Для усиления «военной автономии» Каллас предложила конкретные меры. Во-первых, ввести для 23 стран-членов ЕС, которые также входят в НАТО, общие «европейские целевые показатели военных сил». Это помогло бы преодолеть нынешнюю непрозрачную систему индивидуальных обязательств в альянсе и улучшить координацию закупок. Во-вторых, она призвала «ввести в действие» никогда не использовавшуюся статью о взаимной обороне ЕС. В-третьих, Каллас предложила отказаться от правила единогласия в вопросах внешней политики в пользу решений квалифицированным большинством, чтобы избежать «паралича» из-за вето отдельных стран.