Каллас призвала к созданию независимой армии ЕС на фоне угроз США
Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас призвала к срочному созданию независимых от США европейских военных сил и рассмотрению возможности формирования армии ЕС, сообщает Bloomberg. Она заявила, что вера в американские гарантии безопасности поколеблена.
Каллас предупредила, что угроза перманентного разрыва трансатлантических отношений и глобальный тренд на «принудительную силовую политику» требуют от блока быстрой перестройки. Ее выступление прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, ставивших под сомнение обязательства перед НАТО, включая недавнюю угрозу в отношении Гренландии. «Европа больше не является основным приоритетом для США. Этот сдвиг структурный, а не временный», – сказала она.
Для усиления «военной автономии» Каллас предложила конкретные меры. Во-первых, ввести для 23 стран-членов ЕС, которые также входят в НАТО, общие «европейские целевые показатели военных сил». Это помогло бы преодолеть нынешнюю непрозрачную систему индивидуальных обязательств в альянсе и улучшить координацию закупок. Во-вторых, она призвала «ввести в действие» никогда не использовавшуюся статью о взаимной обороне ЕС. В-третьих, Каллас предложила отказаться от правила единогласия в вопросах внешней политики в пользу решений квалифицированным большинством, чтобы избежать «паралича» из-за вето отдельных стран.
Ключевым препятствием остается обмен разведданными с НАТО, формально заблокированный из-за конфликта между Кипром и Турцией. Текущая неформальная система, по словам Каллас, «несовершенна и медлительна».
Инициативы уже встретили сопротивление. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европе следует «продолжать мечтать», если она думает, что сможет защитить себя без США. Призывы к большей интеграции также ожидаемо столкнутся с разным уровнем готовности стран-членов ЕС увеличивать оборонные расходы и делиться суверенитетом, отмечает Bloomberg.
26 января Рютте также заявил, что без вооружений из США Украина не сможет удержаться в борьбе с Россией.
Рютте призвал Европу обеспечить гибкость относительно выделенных Киеву средств в рамках пакета на 90 млрд евро и не ограничивать его условиями «покупать только в Евросоюзе». Он также отметил, что на повестке дня не стоит вопрос о вступлении Украины в НАТО.
23 января Politico писало, что европейские лидеры пришли к выводу, что трансатлантические отношения с США при Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности.