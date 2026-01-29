Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договорились США и Украина

Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договорились США и УкраинаГлава МИД предположил, что они согласованы в пользу Киева
Москва не знает, о каких именно гарантиях безопасности договаривались Вашингтон и Киев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что, судя по всему, речь идет о гарантиях в пользу украинского режима, который проводит русофобскую политику. Такие договоренности вряд ли обеспечат надежный мир, сказал министр.
Те гарантии, которые согласовала Москва, были сформированы в апреле 2022 г. в Стамбуле, подчеркнул глава МИД России. Причем, по словам Лаврова, основной проект этих гарантий был сформулирован самой украинской стороной.
«Мы будем смотреть на реальные предложения и не будем ориентироваться на те самые публичные игры, которые вас так возбуждают», – заявил он.
28 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при переговорах в Абу-Даби достигнуто общее соглашение относительно гарантий безопасности для Украины. В частности, он рассказал, что договоренности предполагают развертывание «небольшого контингента» европейских войск. Речь идет о французских войсках и поддержке США.
В январе в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, Украины и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом.