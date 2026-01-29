Лавров: обозначенные Путиным политические вопросы по Украине остаются в силе

Лавров также напомнил, что, в отличие от украинской и американской стороны, Москва не комментирует переговоры, которые должны проходить в конфиденциальной тишине. Он отметил, что те, кто пытаются делать заявления, не очень корректно относятся к переговорной практике и приличиям.