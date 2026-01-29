Лавров: обозначенные Путиным политические вопросы по Украине остаются в силе
Политические вопросы по Украине, которые сформулировал президент РФ Владимир Путин, остаются в силе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Все остальное оставляю на совести наших украинских, американских коллег, которые в последние несколько дней делали неоднократно многочисленные заявления», – добавил он.
Лавров также напомнил, что, в отличие от украинской и американской стороны, Москва не комментирует переговоры, которые должны проходить в конфиденциальной тишине. Он отметил, что те, кто пытаются делать заявления, не очень корректно относятся к переговорной практике и приличиям.
28 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при переговорах в Абу-Даби достигнуто общее соглашение относительно гарантий безопасности для Украины. В частности, он рассказал, что договоренности предполагают развертывание «небольшого контингента» европейских войск. Речь идет о французских войсках и поддержке США.
14 июня 2024 г. Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.