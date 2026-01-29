ЕС ввел санкции против журналистов Зарубина, Губерниева и Андреевой

Решение объясняется тем, что артисты и журналисты поддерживают российские власти. В документе утверждается, что Андреева «регулярно восхваляет Путина и распространяет дезинформацию и пропаганду» об Украине и Западе. Губерниева назвали общественным деятелем, который использует популярность для распространения российской пропаганды, а также указали на его поддержку присоединения Крыма в 2014 г. Ситтель, как отмечается, «регулярно восхваляет действующий режим РФ». В отношении Зарубина в документе говорится, что он берет интервью у президента РФ Владимира Путина и позитивно высказывается о нем, называя «исключительным лидером».