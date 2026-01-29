Газета
Главная / Политика /

ЕС ввел санкции против журналистов Зарубина, Губерниева и Андреевой

Ведомости

Евросоюз включил в санкционный список российских журналистов и телеведущих Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Под ограничения также попали артисты Роман Чумаков (Рома Жиган) и Сергей Полунин.

Решение объясняется тем, что артисты и журналисты поддерживают российские власти. В документе утверждается, что Андреева «регулярно восхваляет Путина и распространяет дезинформацию и пропаганду» об Украине и Западе. Губерниева назвали общественным деятелем, который использует популярность для распространения российской пропаганды, а также указали на его поддержку присоединения Крыма в 2014 г. Ситтель, как отмечается, «регулярно восхваляет действующий режим РФ». В отношении Зарубина в документе говорится, что он берет интервью у президента РФ Владимира Путина и позитивно высказывается о нем, называя «исключительным лидером».

Евросоюз впервые ввел санкции против гражданина США, проживающего в России

Политика / Международные отношения

Персональные санкции ЕС предусматривают запрет на въезд на территорию союза и заморозку финансовых активов в европейских банках при их наличии.

15 декабря также сообщалось, что ЕС ввел санкции против руководства клуба «Валдай» и связанных с ним российских экспертов. Под ограничения попали программный директор клуба Иван Тимофеев, директор по научной работе Федор Лукьянов, эксперт Дмитрий Суслов и председатель совета фонда поддержки «Валдая» Андрей Быстрицкий. В санкционный перечень также были включены декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и Международное движение русофилов.

