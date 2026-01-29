Страны ОБСЕ запустят проверку ситуации с правами человека в Грузии

В ноябре 2025 г. председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что антикоррупционное бюро в Грузии будет упразднено. Тогда же он заявил, что гражданам Грузии запретят голосовать за рубежом из-за риска внешнего давления.