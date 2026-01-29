Страны ОБСЕ запустят проверку ситуации с правами человека в Грузии
Великобритания, Канада, Германия и еще 21 государство-член ОБСЕ договорились направить экспертную миссию для оценки ситуации с правами человека в Грузии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление стран.
Как отмечается в документе, в декабре 2024 г. 38 государств-участников ОБСЕ задействовали Венский механизм организации, выразив обеспокоенность развитием событий в Грузии и запросив у грузинских властей дополнительную информацию о соблюдении прав человека.
В заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании, подчеркивается, что обеспокоенность стран-инициаторов на данный момент лишь усилилась.