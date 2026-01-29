Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Страны ОБСЕ запустят проверку ситуации с правами человека в Грузии

Ведомости

Великобритания, Канада, Германия и еще 21 государство-член ОБСЕ договорились направить экспертную миссию для оценки ситуации с правами человека в Грузии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление стран.

Как отмечается в документе, в декабре 2024 г. 38 государств-участников ОБСЕ задействовали Венский механизм организации, выразив обеспокоенность развитием событий в Грузии и запросив у грузинских властей дополнительную информацию о соблюдении прав человека.

В заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании, подчеркивается, что обеспокоенность стран-инициаторов на данный момент лишь усилилась.

В ноябре 2025 г. председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что антикоррупционное бюро в Грузии будет упразднено. Тогда же он заявил, что гражданам Грузии запретят голосовать за рубежом из-за риска внешнего давления.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь