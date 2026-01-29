Газета
Главная / Политика /

Евросоюз признал КСИР террористической организацией

Ведомости

Министры иностранных дел стран Евросоюза признали Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X, отметив, что «репрессии не могут оставаться без ответа».

«Любой режим, убивающий тысячи своих собственных граждан, движется к собственному краху», – добавила она.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал, что 29 января Евросоюз введет антииранские санкции в ответ на подавление протестов. Он говорил, что ограничения коснутся правительства Ирана, прокуроров, начальников полицейских подразделений и членов КСИР. Барро уточнил, что ЕС заморозит активы более 20 физических и юридических лиц, а также запретит им въезд на территорию стран Евросоюза.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря. Участие в них приняли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее протестные акции охватили все провинции республики.

Иранский фонд по делам мучеников и ветеранов 23 января сообщил, что в ходе протестов погибли 3117 человек. Согласно заявлению фонда, 2427 из погибших были гражданскими лицами и сотрудниками служб безопасности. В сообщении указано, что многие из них были случайными прохожими и «участниками акций, застреленными организованными группами».

