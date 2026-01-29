Евросоюз признал КСИР террористической организацией

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал, что 29 января Евросоюз введет антииранские санкции в ответ на подавление протестов. Он говорил, что ограничения коснутся правительства Ирана, прокуроров, начальников полицейских подразделений и членов КСИР. Барро уточнил, что ЕС заморозит активы более 20 физических и юридических лиц, а также запретит им въезд на территорию стран Евросоюза.