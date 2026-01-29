Лавров: предлагаемое Зеленским перемирие для России неприемлемо

По словам главы МИД РФ, Москва неоднократно указывала, что временное прекращение огня, включая варианты сроком на 60 дней или дольше, не рассматривается как приемлемое решение. Он отметил, что предыдущие периоды, связанные с дипломатическими инициативами в ходе специальной военной операции, использовались для наращивания поставок вооружений Украине, проведения мобилизационных мероприятий и восстановления военного потенциала для продолжения боевых действий против России.