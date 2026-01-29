Лавров: предлагаемое Зеленским перемирие для России неприемлемо
Предлагаемое президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие для России неприемлемо. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.
По словам главы МИД РФ, Москва неоднократно указывала, что временное прекращение огня, включая варианты сроком на 60 дней или дольше, не рассматривается как приемлемое решение. Он отметил, что предыдущие периоды, связанные с дипломатическими инициативами в ходе специальной военной операции, использовались для наращивания поставок вооружений Украине, проведения мобилизационных мероприятий и восстановления военного потенциала для продолжения боевых действий против России.
Лавров также прокомментировал обсуждение гарантий безопасности, о которых, по его словам, заявляют украинские власти, европейские политики и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его утверждению, эти гарантии не направлены на предотвращение возобновления конфликта, а касаются обеспечения безопасности действующей власти в Киеве.
«Потому что если разобраться, о чем идет речь, то "хозяева" режима Зеленского работают над тем, чтобы гарантировать безопасность этому незаконному, утратившему легитимность режиму, корни которого были пущены в ходе госпереворота в феврале 2014 г.», – заявил Лавров (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что, по оценке российской стороны, нынешнее руководство Украины и его возможные преемники продолжают ориентироваться на Запад и создают угрозы безопасности России.
27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Зеленский готов провести прямую встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения ключевых нерешенных вопросов мирного процесса. По словам главы внешнеполитического ведомства, двумя наиболее чувствительными и несогласованными темами остаются территориальные вопросы и будущий контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).
25 января Зеленский говорил, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не уступит территории России. Оценивая трехсторонние встречи в Абу-Даби, украинский лидер заявил, что на переговорах было «очень много проблемных вопросов».