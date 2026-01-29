Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Греция уведомила посольство РФ об ограничениях на передвижение дипломатов

Ведомости

МИД Греции сообщил российскому посольству о введении ограничений на передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей дипмиссии.

«В МИД Греции посольству разъяснили отдельные моменты, касающиеся введенных с 25 января ограничений на перемещения российских загранработников и членов их семей по странам Евросоюза», – сообщили в посольстве в Афинах.

Дипломаты отметили, что рассматривают эти ограничения как шаг «коллективного Брюсселя», направленный на дальнейшее ухудшение отношений с Россией.

До этого в рамках 19-го пакета санкций ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах союза, должны будут уведомлять власти государства Шенгенской зоны, границу которого они намерены пересечь, включая случаи транзитного проезда.

26 января о введении ограничений сообщали и в МИД Нидерландов. Российское посольство тогда назвало эту меру элементом политики давления и избирательного применения норм права.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её