Греция уведомила посольство РФ об ограничениях на передвижение дипломатов
МИД Греции сообщил российскому посольству о введении ограничений на передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей дипмиссии.
«В МИД Греции посольству разъяснили отдельные моменты, касающиеся введенных с 25 января ограничений на перемещения российских загранработников и членов их семей по странам Евросоюза», – сообщили в посольстве в Афинах.
Дипломаты отметили, что рассматривают эти ограничения как шаг «коллективного Брюсселя», направленный на дальнейшее ухудшение отношений с Россией.
До этого в рамках 19-го пакета санкций ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах союза, должны будут уведомлять власти государства Шенгенской зоны, границу которого они намерены пересечь, включая случаи транзитного проезда.
26 января о введении ограничений сообщали и в МИД Нидерландов. Российское посольство тогда назвало эту меру элементом политики давления и избирательного применения норм права.