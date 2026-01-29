Ушаков не согласился со словами Рубио об урегулировании на Украине

28 января Ушаков также заявлял, что Россия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Москве. По его словам, это вопрос не новый, обсуждавшийся несколько раз в ходе телефонных контактов Путина с Трампом.