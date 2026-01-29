Ушаков не согласился со словами Рубио об урегулировании на Украине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не согласился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что в переговорах по украинскому урегулированию якобы согласовано почти все, кроме территориального вопроса.
В беседе с телеканалом «Россия-1» Ушакову напомнили слова Рубио и спросили, правда ли это. «Я думаю, что нет», – ответил представитель Кремля.
28 января Ушаков также заявлял, что Россия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Москве. По его словам, это вопрос не новый, обсуждавшийся несколько раз в ходе телефонных контактов Путина с Трампом.
«Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов», – говорил Ушаков, подчеркнув, что подобные переговоры должны быть тщательно подготовлены. По его словам, российская сторона готова гарантировать Зеленскому безопасность и обеспечить необходимые условия для работы.
27 января министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов к прямой встрече с Путиным для обсуждения нерешенных вопросов мирного процесса.