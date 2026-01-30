Трамп отменил сертификацию произведенных в Канаде самолетов

Трамп заявил, что мера принята в связи с «неправомерным, незаконным и упорным» отказом Канады сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800. Сертификация канадских самолетов отменяется до тех пор, пока компания Gulfstream не получит полную сертификацию, «как это должно было быть сделано много лет назад», отметил глава Белого дома.