Трамп отменил сертификацию произведенных в Канаде самолетов
Президент США Дональд Трамп отменил сертификацию самолетов Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде. Он сообщил об этом в своей соцсети TruthSocial.
Трамп заявил, что мера принята в связи с «неправомерным, незаконным и упорным» отказом Канады сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800. Сертификация канадских самолетов отменяется до тех пор, пока компания Gulfstream не получит полную сертификацию, «как это должно было быть сделано много лет назад», отметил глава Белого дома.
Американский лидер также обратил внимание, что Канада запрещает продажу продукции Gulfstream в Канаде посредством этого же процесса сертификации.
«Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я буду взимать с Канады 50% таможенный сбор со всех самолетов, продаваемых в США», – пригрозил Трамп.
25 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Канаду может ждать «большая головная боль» из-за ссоры с Трампом. Представитель Кремля также предположил, что отзывом приглашения вступить в «Совет мира» США «наказали» Канаду.
22 января спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высказал предположение, что следующей сделкой США после Гренландии может стать Канада.