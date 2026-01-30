Свыше 4500 финнов посетили Россию при закрытых границах
Более 4500 граждан Финляндии пересекли границу с Россией в 2025 г., несмотря на то что она закрыта. Почти половина этих людей проходила границу пешком, передает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.
Как отмечает агентство, на российскую территорию за год въехали 4572 гражданина Финляндии. Свыше 1700 из них совершили частные визиты, 1241 человек осуществлял деловые поездки, 1279 въезжали с целью туризма. При этом пешком через границу прошли 2038 человек. Еще 1826 граждан Финляндии воспользовались автомобилем, 703 – авиатранспортом, четыре человека – водным транспортом.
29 января телерадиокомпания Yle сообщала, что финны вынуждены пересекать закрытую границу с Россией, так как им нужно ездить на работу. Речь шла об арендованной территории Сайменского канала, где продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды.
20 января стало известно, что финское руководство рассчитывает закончить работы по возведению пограничного забора на границе с Россией к концу 2026 г. Его общая протяженность составит 200 км, а его стоимость оценивается примерно в 380 млн евро. Большая часть забора строится на территории Юго-Восточной Финляндии.