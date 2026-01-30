Свыше 4500 финнов посетили Россию при закрытых границах

Как отмечает агентство, на российскую территорию за год въехали 4572 гражданина Финляндии. Свыше 1700 из них совершили частные визиты, 1241 человек осуществлял деловые поездки, 1279 въезжали с целью туризма. При этом пешком через границу прошли 2038 человек. Еще 1826 граждан Финляндии воспользовались автомобилем, 703 – авиатранспортом, четыре человека – водным транспортом.