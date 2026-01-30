Газета
Зеленский допустил перенос встречи РФ и Украины из-за ситуации в Иране

Ведомости

Дату встречи России и Украины, которая должна пройти в Абу-Даби 1 февраля, могут перенести из-за роста напряженности между США и Ираном. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Эти вещи, наверное, могут повлиять на дату», – сказал он (цитата по «Суспильне»).

Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби (ОАЭ). Зеленский говорил, что на встречах обсуждаются параметры завершения боевых действий.

В Кремле отмечали, что переговоры «очень сложные». Глава российской делегации начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков рассказал 29 января, что у украинцев на встречах «грустное настроение», в то время как у российской стороны – «хорошее».

Авианосная ударная группа ВМС США Abraham Lincoln вошла в Индийский океан 26 января и приближается к Ирану, где может поддержать любые потенциальные операции против страны – как с точки зрения нанесения ударов, так и с точки зрения защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана, отмечал CNN.

