Зеленский допустил перенос встречи РФ и Украины из-за ситуации в Иране

Авианосная ударная группа ВМС США Abraham Lincoln вошла в Индийский океан 26 января и приближается к Ирану, где может поддержать любые потенциальные операции против страны – как с точки зрения нанесения ударов, так и с точки зрения защиты региональных союзников от возможного ответного удара со стороны Ирана, отмечал CNN.