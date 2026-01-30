Газета
Визовые центры Канады в РФ прекратили прием документов

Визовые центры Канады в России с 28 января перестали принимать документы и паспорта для оформления виз. Об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

«Начиная с 28 января 2026 г. визовые центры Канады в России больше не принимают паспорта или документы», – отмечается в уведомлении.

Теперь подать заявление предлагается через визовые центры за пределами России. При этом в перечне на сайте правительства Канады все еще указаны центры в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, однако все они больше не принимают документы. Причины решения не уточняются.

7 ноября сообщалось, что Еврокомиссия объявила об утверждении решения с рекомендацией странам ЕС прекратить выдачу россиянам многократных шенгенских виз (мультивиз) для нахождения на территории ЕС. Также глава евродипломатии Кая Каллас отмечала, что к гражданам РФ, запрашивающим визу для поездки в ЕС, будут применять более строгие правила.

30 января стало известно, что в России растет спрос на зарубежные поездки в праздничные даты февраля и марта. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщал, что турпоток за рубеж в период Дня защитника Отечества и 8 марта в 2026 г. может составить 0,8–1 млн человек, что на 5–10% выше прошлогоднего уровня.

