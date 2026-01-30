Визовые центры Канады в РФ прекратили прием документов

Теперь подать заявление предлагается через визовые центры за пределами России. При этом в перечне на сайте правительства Канады все еще указаны центры в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону, однако все они больше не принимают документы. Причины решения не уточняются.