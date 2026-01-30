Газета
Политика

Бывшего ведущего CNN Дона Лемона задержали во время протестов в США

Ведомости

Бывший ведущий CNN Дон Лемон был задержан федеральными агентами США после участия в освещении акции протеста против иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая прошла во время воскресной службы в церкви в штате Миннесота. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Лемона задержали в Лос-Анджелесе, где он находился для освещения церемонии вручения премии «Грэмми». Его адвокат Аббе Лоуэлл заявил, что журналист выполнял профессиональные обязанности и действовал в рамках прав, гарантированных первой поправкой к конституции США.

Как отмечает The Hollywood Reporter, Лемон вел прямую трансляцию, начавшуюся возле церкви в городе Сент-Пол, а затем последовал за протестующими внутрь здания. Участники акции утверждали, что один из представителей церкви также работал в местном подразделении ICE. В ходе происходящего журналист брал интервью у протестующих, прихожан и пастора.

Как беспорядки в Миннеаполисе могут навредить администрации Дональда Трампа

Политика / Международные новости

После акции Лемон подвергся критике со стороны консервативных политиков, которые призывали к его аресту. Ранее часть участников протеста уже были задержаны, однако судья-магистрат отказался утверждать первоначальные обвинения, отмечает издание.

Сам Лемон после произошедшего заявлял, что действовал исключительно как журналист и общался со всеми, кто был готов дать комментарий. Его защита намерена оспаривать предъявленные обвинения в суде.

25 января стало известно об убийстве 37-летнего американца Алекса Претти. По версии DHS, Претти «с оружием в руках» мешал агентам ICE во время операции по задержанию «нелегального иностранца». Очевидцы заявляли, что он снимал происходящее на телефон, был повален на землю и убит выстрелами в спину. Это доказывают видеозаписи, снятые во время инцидента.

Это не первое убийство протестующих сотрудниками ICE, совершенное в этом штате. До этого в Миннесоте силовики убили во время протестов 37-летнюю поэтессу Рене Гуд.

