Путин рассказал о сотрудничестве с 14 странами в сфере вооружений
Россия расширяет военно-техническое сотрудничество (ВТС) с 14 государствами, в рамках которого уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 совместных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Путин выразил уверенность, что совместная работа с партнерами позволит улучшить характеристики существующих вооружений, а также разработать новые образцы, «в том числе востребованных на глобальных рынках».
15 декабря 2025 г. президент России подписал закон, который ратифицирует соглашение между Москвой и Нью-Дели. Документ регулирует порядок направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов на территории обеих стран. Также закон предусматривает организацию материально-технической поддержки российских и индийских военных при совместных учениях, тренировках, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.