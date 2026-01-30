Путин рассказал о сотрудничестве с 14 странами в сфере вооружений

Россия расширяет военно-техническое сотрудничество (ВТС) с 14 государствами, в рамках которого уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 совместных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству.