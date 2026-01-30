Газета
Главная / Политика /

Бессент: Трамп поручил ввести новые санкции против иранских властей

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поручил ввести санкции против представителей власти Ирана. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.

По его словам, иранские власти, вместо развития экономики и повышения благосостояния населения, направляли нефтяные доходы на разработку ядерного оружия, ракетных программ и поддержку террористических группировок за рубежом. «Министерство финансов продолжит преследовать иранские сети и коррумпированную элиту, обогащающуюся за счет иранского народа», – написал Бессент.

В частности, речь идет о попытках использовать цифровые активы для обхода санкций и финансирования киберпреступных операций.

Кремль призывал США и Иран к сдержанности и отказу от силовых методов

Политика / Международные отношения

«Подобно крысам на тонущем корабле, режим лихорадочно переводит средства, украденные у иранских семей, в банки и финансовые учреждения по всему миру», – также утверждает Бессент, подчеркивая, что американский минфин примет соответствующие меры против этих счетов иранской элиты.

30 января Трамп заявил, что США направили к Ирану более мощные силы, чем к Венесуэле. При этом он выразил надежду, что сделка между Тегераном и Вашингтоном будет заключена в скором времени. «Если мы достигнем сделки, это будет хорошо. Если мы ее не заключим, то посмотрим, что будет», – сказал американский президент.

