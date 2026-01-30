Бессент: Трамп поручил ввести новые санкции против иранских властей

30 января Трамп заявил, что США направили к Ирану более мощные силы, чем к Венесуэле. При этом он выразил надежду, что сделка между Тегераном и Вашингтоном будет заключена в скором времени. «Если мы достигнем сделки, это будет хорошо. Если мы ее не заключим, то посмотрим, что будет», – сказал американский президент.