МИД назвал лучшей гарантией безопасности для Украины гарантию России

«Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России», – сказал дипломат «РИА Новости».