МИД назвал лучшей гарантией безопасности для Украины гарантию России
Твердая гарантия безопасности России станет лучшей гарантией безопасности для Украины. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России», – сказал дипломат «РИА Новости».
Грушко подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет «наличие твердой гарантии безопасности России». Если Россия будет понимать, что Украина не будет использоваться как плацдарм для создания угроз безопасности стране, то и безопасность Киева будет обеспечена, пояснил замглавы российского МИДа.
28 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при переговорах в Абу-Даби достигнуто соглашение по гарантиям безопасности для Украины. В частности, он рассказал, что договоренности предполагают развертывание «небольшого контингента» европейских войск. Речь идет о французских войсках и поддержке США.
Россия выступает против размещения европейских войск и военных других стран – участниц НАТО на Украине после завершения конфликта. В конце 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что европейские воинские контингенты в формате «коалиции желающих», если они появятся на Украине, станут законной целью для российских Вооруженных сил.