МИД: Иран отслеживает разведданные в связи с угрозами США
Иран тщательно анализирует разведывательные данные в контексте действий США и предпринимает соответствующие меры. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он предупредил, что ответные действия страны в случае атаки будут шокирующими.
«Разведывательные данные внимательно отслеживаются, принимаются меры на всякий случай», – сказал Аракчи (цитата по «РИА Новости»).
28 января президент США Дональд Трамп объявил о направлении к берегам Ирана крупной военно-морской группировки с целью принудить Тегеран к переговорам по ядерной программе. Он допустил применение силы, заявив, что возможные удары превзойдут по масштабу те, что были нанесены по иранским ядерным объектам летом 2025 г.
30 января Аракчи заявил, что Тегеран готов к возобновлению переговоров с Вашингтоном по вопросу своей ядерной программы.
Пентагон стянул к границам Ирана крупную военную группировку, пишет The Wall Street Journal. Администрация Трампа в настоящее время рассматривает различные сценарии ее применения. Среди обсуждаемых вариантов – как точечные удары по иранской ядерной и ракетной инфраструктуре, так и полномасштабная военная операция с целью смены режима в Тегеране.