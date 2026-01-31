МИД: Иран отслеживает разведданные в связи с угрозами США

28 января президент США Дональд Трамп объявил о направлении к берегам Ирана крупной военно-морской группировки с целью принудить Тегеран к переговорам по ядерной программе. Он допустил применение силы, заявив, что возможные удары превзойдут по масштабу те, что были нанесены по иранским ядерным объектам летом 2025 г.