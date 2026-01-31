Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Саудовской Аравии считают, что отказ США от удара укрепит власти Ирана

Ведомости

Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд на закрытом брифинге в Вашингтоне 29 января выразил мнение, что отказ США от удара по Ирану укрепит руководство Исламской Республики. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Днем ранее министр встретился с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и председателем объединенного комитета начальников штабов армии генералом Дэном Кейном. Он заявил, что администрации президента США Дональда Трампа придется принять меры военного характера, а также постараться избежать эскалации.

Подобные заявления расходятся с официальной позицией Саудовской Аравии, отмечает портал.

30 января The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Белый дом и Пентагон обозначили вероятные планы атаки на Иран. Сценарии варьируются от точечных ударов по ядерной и ракетной программе Тегерана до полномасштабной кампании, направленной на свержение правительства страны.

Трамп запросил у своих советников варианты быстрых ударов, которые не приведут к затяжному конфликту на Ближнем Востоке. Идеальным сценарием в Белом доме считают такой, который заставит Исламскую Республику капитулировать и принять все требования США, пишет газета.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана возобновить диалог с США по ядерной программе. При этом он отметил, что сейчас конкретных планов по проведению встреч нет. Арагчи подчеркнул, что страна готова как к дипломатическому урегулированию, так и к военному сценарию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её