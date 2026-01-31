В Саудовской Аравии считают, что отказ США от удара укрепит власти Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана возобновить диалог с США по ядерной программе. При этом он отметил, что сейчас конкретных планов по проведению встреч нет. Арагчи подчеркнул, что страна готова как к дипломатическому урегулированию, так и к военному сценарию.