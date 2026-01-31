В Саудовской Аравии считают, что отказ США от удара укрепит власти Ирана
Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд на закрытом брифинге в Вашингтоне 29 января выразил мнение, что отказ США от удара по Ирану укрепит руководство Исламской Республики. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Днем ранее министр встретился с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом, спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и председателем объединенного комитета начальников штабов армии генералом Дэном Кейном. Он заявил, что администрации президента США Дональда Трампа придется принять меры военного характера, а также постараться избежать эскалации.
Подобные заявления расходятся с официальной позицией Саудовской Аравии, отмечает портал.
30 января The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Белый дом и Пентагон обозначили вероятные планы атаки на Иран. Сценарии варьируются от точечных ударов по ядерной и ракетной программе Тегерана до полномасштабной кампании, направленной на свержение правительства страны.
Трамп запросил у своих советников варианты быстрых ударов, которые не приведут к затяжному конфликту на Ближнем Востоке. Идеальным сценарием в Белом доме считают такой, который заставит Исламскую Республику капитулировать и принять все требования США, пишет газета.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана возобновить диалог с США по ядерной программе. При этом он отметил, что сейчас конкретных планов по проведению встреч нет. Арагчи подчеркнул, что страна готова как к дипломатическому урегулированию, так и к военному сценарию.