ЦАХАЛ нанес ответные удары по складу оружия «Хамаса» в Газе

Ведомости

Израильские военные нанесли удары по складу оружия, объекту по производству вооружений и двум пусковым установкам, принадлежащим радикальной палестинской группировке «Хамас», в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ также ударила по четырем полевым командирам «Хамаса» и «Исламского джихада». Атаки были осуществлены в ответ на вылазку восьми вооруженных боевиков из подземного бункера в Рафахе 30 января, что является нарушением соглашения об урегулировании конфликта в Газе.

14 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф объявил о старте второй фазы мирного плана Вашингтона по урегулированию в Газе. Новый этап предусматривает демилитаризацию «Хамаса», создание переходной палестинской администрации в анклаве и начало восстановления сектора.

На фоне начала реализации второй фазы соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и «Хамасом» израильские силы планируют открыть пункт пропуска «Рафах» на границе Газы и Египта с 1 февраля для «ограниченного перемещения людей». Палестинцы, покинувшие анклав, смогут вернуться в сектор по согласованию с Каиром и после одобрения Тель-Авива.

