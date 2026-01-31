ЦАХАЛ нанес ответные удары по складу оружия «Хамаса» в Газе

На фоне начала реализации второй фазы соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и «Хамасом» израильские силы планируют открыть пункт пропуска «Рафах» на границе Газы и Египта с 1 февраля для «ограниченного перемещения людей». Палестинцы, покинувшие анклав, смогут вернуться в сектор по согласованию с Каиром и после одобрения Тель-Авива.