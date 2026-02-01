Зеленский допустил возможность повторного участия в президентских выборах
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность своего участия в следующих президентских выборах после завершения конфликта. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом чешского издания Český rozhlas.
Отвечая на вопрос о своих планах, украинский лидер сказал, что это зависит от того, как окончится конфликт на Украине.
Зеленский также добавил, что иногда задумывается о выдвижении своей кандидатуры вновь.
Выборы президента Украины были запланированы на весну 2024 г., но не были проведены. Это связано с положениями украинской конституции, которые прямо запрещают проведение выборов на время действия военного положения.
Bloomberg писал, что Зеленский проводил ряд встреч со своими возможными соперниками на выборах президента Украины. По данным источников, среди его собеседников были экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, общественный деятель и глава благотворительного фонда Сергей Притула, а также бывший активист Сергей Стерненко.
Как отмечает издание, шквал встреч является признаком того, что президент Украины, возможно, маневрирует, чтобы укрепить свои позиции.