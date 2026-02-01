Газета
Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян до соревнований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри сообщила, что нет конкретного срока, когда будет принято решение о полном возвращении российских спортсменов и восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом она заявила в ходе пресс-конференция по итогам второго дня исполнительного комитета МОК в Милане.

«Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 г. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опубликовал окончательный список россиян. В него вошли 13 спортсменов.

24 января стало известно, что церемония открытия Олимпиады пройдет без участия российских атлетов. При этом нейтральные спортсмены смогут присутствовать на трибунах.

