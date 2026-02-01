Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян до соревнований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кристи Ковентри сообщила, что нет конкретного срока, когда будет принято решение о полном возвращении российских спортсменов и восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом она заявила в ходе пресс-конференция по итогам второго дня исполнительного комитета МОК в Милане.