Глава Николаевской области рассказал об истощении Украины

Ведомости

Глава Николаевской областной военной администрации Украины Виталий Ким заявил, что страна и ее народ «истощены» в результате конфликта с Россией. В этой связи он призвал рассматривать безопасность людей как приоритет в мирных переговорах.

В интервью The Independent Ким, являющийся соратником президента Украины Владимира Зеленского, заявил: «Земля важна, но все же люди важнее... Я думаю, для большинства нашего народа победа – это жить так, как было до конфликта». Он отметил, что украинцы «очень устали», а солдаты «не могут воевать от четырех до 10 лет».

Заявление Кима прозвучало на фоне трехсторонних переговоров, которые проходят между Россией, Украиной и США в ОАЭ. Согласно заявлениям сторон, одним из наиболее сложных вопросов является территориальный – Россия требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса, Киев же отказывается это делать.

Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом, и охарактеризовал начало этих переговоров как сложное.

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине в ОАЭ ожидается на следующей неделе.

