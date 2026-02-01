Глава Николаевской области рассказал об истощении Украины

В интервью The Independent Ким, являющийся соратником президента Украины Владимира Зеленского, заявил: «Земля важна, но все же люди важнее... Я думаю, для большинства нашего народа победа – это жить так, как было до конфликта». Он отметил, что украинцы «очень устали», а солдаты «не могут воевать от четырех до 10 лет».