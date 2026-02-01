NYT: трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби перенесли
Второй раунд трехсторонних переговоров по урегулирования конфликта на Украине был отложен на несколько дней, пишет The New York Times.
Переговоры между представителями России, Украины и США должны были состояться в 1 февраля в Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что встречи перенесены на 4 и 5 февраля.
Причина переноса не называется. 31 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел встречу во Флориде со спецпредставителем президента России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Ни одна из сторон не раскрыла подробностей обсуждения, хотя Уиткофф написал в соцсетях, что встреча была «продуктивной и конструктивной».
«Мы обнадежены этой встречей, которая показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», – сказал Уиткофф.
Дмитриев в X также заявил о конструктивной встрече с делегацией США и продуктивной дискуссии по вопросу российско-американской экономической рабочей группы.
Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом, и охарактеризовал начало этих переговоров как сложное. Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на территориальные уступки. Ранее украинская сторона сообщала о готовности остановить линию фронта на существующих позициях.