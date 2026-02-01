NYT: трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби перенесли

Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом, и охарактеризовал начало этих переговоров как сложное. Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на территориальные уступки. Ранее украинская сторона сообщала о готовности остановить линию фронта на существующих позициях.