Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби перенесли

Ведомости

Второй раунд трехсторонних переговоров по урегулирования конфликта на Украине был отложен на несколько дней, пишет The New York Times.

Переговоры между представителями России, Украины и США должны были состояться в 1 февраля в Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в социальных сетях, что встречи перенесены на 4 и 5 февраля.

Причина переноса не называется. 31 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел встречу во Флориде со спецпредставителем президента России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Ни одна из сторон не раскрыла подробностей обсуждения, хотя Уиткофф написал в соцсетях, что встреча была «продуктивной и конструктивной».

«Мы обнадежены этой встречей, которая показывает, что Россия работает над обеспечением мира на Украине», – сказал Уиткофф.

Дмитриев в X также заявил о конструктивной встрече с делегацией США и продуктивной дискуссии по вопросу российско-американской экономической рабочей группы.

Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом, и охарактеризовал начало этих переговоров как сложное. Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на территориальные уступки. Ранее украинская сторона сообщала о готовности остановить линию фронта на существующих позициях.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её