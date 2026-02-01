Газета
Главная / Политика /

Зеленский: Россия, Украина и США проведут переговоры 4-5 февраля

Ведомости

Следующие трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинская переговорная команда уже отчиталась о готовности. По словам Зеленского, Украина заинтересована в предметном обсуждении, которое должно приблизить стороны к реальному и достойному завершению конфликта.

30 января украинский лидер сообщил, что дату встречи в Абу-Даби могут перенести с 1 февраля из-за роста напряженности между США и Ираном.

Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Зеленский говорил, что на встречах обсуждаются параметры завершения боевых действий. В Кремле отмечали, что переговоры «очень сложные». Глава российской делегации начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков рассказал 29 января, что у украинцев на встречах «грустное настроение», в то время как у российской стороны – «хорошее».

