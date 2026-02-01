Зеленский: Россия, Украина и США проведут переговоры 4-5 февраля

Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Зеленский говорил, что на встречах обсуждаются параметры завершения боевых действий. В Кремле отмечали, что переговоры «очень сложные». Глава российской делегации начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков рассказал 29 января, что у украинцев на встречах «грустное настроение», в то время как у российской стороны – «хорошее».