Junge Welt: требования Зеленского к России демонстрируют его отчаяние
Требования президента Украины Владимира Зеленского к России о признании его юридически полноправным главой республики свидетельствует о его отчаянии. Об этом пишет Junge Welt.
В материале указано, что Зеленский требует, чтобы Москва отказалась от своего юридического мнения о том, что срок полномочий Зеленского истек в 2024 г. и «поэтому он "просроченный президент" – "просроченный", как баночка йогурта в холодильнике, – с которым не о чем договариваться».
2 февраля украинская делегация отправится в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в новом раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта с Россией, сообщал Зеленский. По его словам, достигнута договоренность о встрече «на должном уровне», которая запланирована на следующую неделю, в среду и четверг.
С 23 января Россия, Украина и США проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом. Он охарактеризовал начало этих переговоров как сложное.