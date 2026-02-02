Трамп заявил о планах закрыть Центр Кеннеди на два года

23 декабря 2025 г. Bloomberg писало, что на Трампа подали в суд за то, что он добавил свое имя к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди без одобрения конгресса. Демократ из Огайо Джойс Битти обвинила американского лидера и его назначенцев в совете Центра Кеннеди в «умышленном нарушении закона ради удовлетворения тщеславия ответчика Трампа».