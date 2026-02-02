Трамп заявил о планах закрыть Центр Кеннеди на два года
Президент США Дональд Трамп намерен закрыть Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди примерно на два года для ремонтных работ. Он сообщил об этом в соцсети TruthSocial.
По словам Трампа, в течение года был проведен анализ проекта Центра совместно с подрядчиками, музыкальными экспертами, художественными учреждениями и другими консультантами. Целью было выбрать между строительством с временным закрытием учреждения или частичным строительством с продолжением развлекательной деятельности в течение гораздо более длительного периода времени, включая работы в помещениях, где проходят представления.
«Я пришел к выводу, что Trump Kennedy Center, если его временно закрыть для строительства, реконструкции и полной перестройки, несомненно, может стать лучшим в мире комплексом для проведения мероприятий в сфере исполнительских искусств», – сказал Трамп.
По его словам, развлекательная деятельность Центра будет прекращена 4 июля 2026 г. примерно на два года.
23 декабря 2025 г. Bloomberg писало, что на Трампа подали в суд за то, что он добавил свое имя к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди без одобрения конгресса. Демократ из Огайо Джойс Битти обвинила американского лидера и его назначенцев в совете Центра Кеннеди в «умышленном нарушении закона ради удовлетворения тщеславия ответчика Трампа».