Афганистан сообщил о росте числа туристов из России
Афганистан фиксирует постепенное увеличение числа туристов из России. Государства работают над развитием туристического направления, сообщил ТАСС посол страны в РФ Гуль Хасан.
«С 2021 г., после установления полного контроля исламского эмирата над всей территорией Афганистана и обеспечения устойчивой безопасности, в страну прибывают туристы не только из России, но и из различных регионов мира, и их число постепенно увеличивается», – сказал дипломат.
По словам Хасана, в посольстве сейчас работает культурный атташе. Он в том числе занимается продвижением туристического потенциала Афганистана. Посол также подчеркнул, что к дипломатам в Москве «на регулярной основе обращаются граждане с целью получения туристических виз».
Гуль Хасан был назначен послом Афганистана в Москве 3 июня 2025 г. Назначение стало возможным после приостановки запрета деятельности «Талибана» в России.