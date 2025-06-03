Эмират Афганистан назначил нового посла в России
Послом Афганистана в Москве стал Мовлави Гул Хасан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой афганское посольство.
«Новым послом будет Мовлави Гул Хасан. Он приедет, когда посольство РФ в Афганистане выдаст ему визу», – говорится в сообщении.
Назначение посла Афганистана стало возможным после приостановке запрета деятельности «Талибана» в России.
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в стране. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно находилось с 2003 г. 26 мая стало известно, что решение Верховного суда РФ о приостановке запрета афганской группировки «Талибан» вступило в силу.
Афганская группировка пришла к власти в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. Движение не признано ни одним из государств – членов ООН. В декабре 2023 г. Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. он был удален из реестра террористических организаций в Киргизии.