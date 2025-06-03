Эмират Афганистан назначил нового посла в России

Афганская группировка пришла к власти в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. Движение не признано ни одним из государств – членов ООН. В декабре 2023 г. Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. он был удален из реестра террористических организаций в Киргизии.