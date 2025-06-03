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Эмират Афганистан назначил нового посла в России

Ведомости

Послом Афганистана в Москве стал Мовлави Гул Хасан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой афганское посольство.

«Новым послом будет Мовлави Гул Хасан. Он приедет, когда посольство РФ в Афганистане выдаст ему визу», – говорится в сообщении.

Назначение посла Афганистана стало возможным после приостановке запрета деятельности «Талибана» в России.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в стране. По решению суда движение было исключено из реестра террористических организаций, в котором оно находилось с 2003 г. 26 мая стало известно, что решение Верховного суда РФ о приостановке запрета афганской группировки «Талибан» вступило в силу.

Афганская группировка пришла к власти в августе 2021 г. после взятия Кабула и свержения правительства. Движение не признано ни одним из государств – членов ООН. В декабре 2023 г. Казахстан исключил «Талибан» из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. он был удален из реестра террористических организаций в Киргизии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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