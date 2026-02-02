Украина внесла КСИР в список террористических организаций
Вслед за Евросоюзом Украина внесла Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в перечень террористических организаций. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в соцсети Facebook (принадлежит Meta,
«Весь мир видит, что происходит в Иране, количество убийств, и как иранский режим инвестировал в распространение войны и насилия в регионе <...> Все террористы в мире заслуживают одинакового обращения и осуждения – никто не должен победить», – написал он.
Министры иностранных дел стран ЕС признали КСИР террористической организацией 29 января. «Любой режим, убивающий тысячи своих собственных граждан, движется к собственному краху», – заявила тогда евродипломатии Кая Каллас.
В ответ на санкции ЕС Иран объявил армии европейских стран террористическими организациями.