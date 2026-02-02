Газета
Украина внесла КСИР в список террористических организаций

Ведомости

Вслед за Евросоюзом Украина внесла Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в перечень террористических организаций. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Весь мир видит, что происходит в Иране, количество убийств, и как иранский режим инвестировал в распространение войны и насилия в регионе <...> Все террористы в мире заслуживают одинакового обращения и осуждения – никто не должен победить», – написал он.

Министры иностранных дел стран ЕС признали КСИР террористической организацией 29 января. «Любой режим, убивающий тысячи своих собственных граждан, движется к собственному краху», – заявила тогда евродипломатии Кая Каллас.

В ответ на санкции ЕС Иран объявил армии европейских стран террористическими организациями.

